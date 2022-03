Dmitri Medvedev liste les cas ou la Russie pourrait utiliser l’arme nucléaire

Dmitri Medvedev lors d'une interview sur les résultats annuels du travail du gouvernement aux journalistes des chaînes de télévision russes à Moscou, le 5 décembre 2019.

Le Kremlin avait déjà alerté sur l’utilisation de son arsenal nucléaire. Dmitri Medvedev livre plus de détails. « Nous avons un document spécifique sur le sujet de la dissuasion nucléaire. Il indique clairement les bases sur lesquelles la Fédération de Russie peut légitimement utiliser ses armes nucléaires. Il y en a très peu, permettez-moi de vous les rappeler », a-t-il d'abord précisé.

« Le premier cas est celui dans lequel la Russie est frappée par un missile nucléaire. Le second désigne toute utilisation d'une autre arme nucléaire contre la Russie ou ses alliés. Le troisième serait une attaque contre une infrastructure vitale qui paralyserait nos forces de dissuasion nucléaires. Et le quatrième cas serait un acte d'agression contre la Russie et ses alliés, menaçant l'existence du pays lui-même, même sans utilisation d'armes nucléaires, c'est-à-dire avec l'emploi d'armes conventionnelles », a-t-il énuméré.

Aucun de ces scénarios n’est à l’ordre du jour suite à invasion de l’Ukraine. Michael McFaul, ex-ambassadeur des Etats-Unis en Russie et désormais professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Stanford, précise : « On notera que Medvedev n'a pas cité la situation où l'OTAN fournirait des avions de chasse à l’Ukraine, et il n'a pas dit non plus qu'elle utiliserait l'arme nucléaire si la Russie commençait à perdre sur le champ de bataille ».