Emmanuel Macron s'exprime lors de la COP27 en Egypte.

Emmanuel Macron est revenu sur les engagements et le bilan de la France et de l'Europe en matière de climat lors de son discours à l’occasion de la COP27 en Egypte. Emmanuel Macron a appelé à la solidarité avec les pays les plus pauvres.

Dans le cadre de la COP27 en Egypte, Emmanuel Macron a pris la parole ce lundi. Selon lui, « nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie ».

Emmanuel Macron estime que le climat n'est pas une « variable d'ajustement ». La guerre en Ukraine ne doit pas mettre à mal la lutte contre la crise climatique. Le chef de l'Etat a prôné l’importance de « la sobriété énergétique, le développement accéléré des renouvelables et (...) l'accélération du nucléaire », ainsi que le « changement de nos moyens de nous déplacer, de produire... ».

Le chef de l’Etat français a rappelé l’importance de la sortie mondiale du charbon, en aidant « les [pays] émergents à le faire au plus vite ».

Emmanuel Macron s’est engagé aussi sur la solidarité avec les pays les plus démunis face aux enjeux du réchauffement climatique :

« Nous devons aller au bout de la solidarité financière » avec le pays les plus pauvres et « débourser plus vite » sur le terrain l'argent promis à ces pays pour les aider à lutter contre le changement climatique et s'y adapter.

Emmanuel Macron a consacré une partie de son discours à la crise de la biodiversité, l'effondrement des espèces animales, végétales et la destruction des écosystèmes, et à ses liens avec le climat.

Le chef de l’Etat français plaide pour « un statut particulier » pour les écosystèmes où se trouvent les puits de carbone, et des « contrats pays par pays » avec les Etats qui les abritent pour préserver ces lieux.

Emmanuel Macron a aussi vanté la stratégie de la France et de l'Europe contre le réchauffement climatique. Un bilan pourtant jugé « insuffisant » par le Haut Conseil pour le climat, qui évalue chaque année les efforts de la France en la matière.

Les crises successives « pourraient faire céder beaucoup en disant : « Nous avons d'autres priorités, le climat peut attendre » », alerte le président de la République. Mais « l'urgence climatique est bien là, elle n'est pas pour demain ».