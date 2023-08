Discours d’Élisabeth Borne au Medef : le patronat reste «sur sa faim», estime Patrick Martin

Saluant la position «pro-business assumée» de la première ministre, le patron des patrons a regretté le désaccord persistant autour de la suppression de la CVAE, reportée par le gouvernement.

Au lendemain de la prise de parole de la première ministre lors de la rencontre des entrepreneurs de France - Ref 2023 -, à l’hippodrome de Longchamps, le patron des patrons s’est montré prudent. Interrogé sur BFM Business ce mardi matin, Patrick Martin a d’abord salué la position «pro-business assumée» d’Élisabeth Borne, ajoutant cependant rester «un peu sur [sa] faim», à ce stade, sur plusieurs dossiers brûlants.

Sans surprise, le président du Medef reste vent debout contre le report de la suppression de la CVAE, pourtant promise par l’exécutif à maintes reprises. La position de la France, et sa réticence à baisser les impôts, pèse sur son attractivité, alors que les États-Unis augmentent leurs investissements, ou que l’Allemagne, «par dizaines de milliards d’euros, subventionne des investissements étrangers sur son territoire», a plaidé Patrick Martin. «La France n’est pas une île», et repousser la suppression de la CVAE risque de faire prendre «du retard» au pays. Nombre d’entreprises avaient également intégré la suppression dans leurs décisions, «y compris d’investissements», a souligné le représentant du patronat. «Quand une chose est dite, [...] on l’intègre, et on prend ça au propre et au figuré pour argent comptant», a-t-il martelé.

Un peu plus tôt, son vice-président, Fabrice Le Saché, disait quant à lui ressentir un «coup de frein» de l'activité. Dans ce contexte, «ce n'est pas un bon signal» de revenir sur la parole donnée, alors que des chefs d’entreprise comptaient sur la suppression de la CVAE, a-t-il noté. Le représentant a également dénoncé un «coup de canif dans le contrat», soulignant que les baisses d’impôts généraient des recettes fiscales pour l’État, grâce à la dynamique économique engendrée.