Excellence Française

Diplomatie culturelle : l’Institut Montaigne trace la feuille de route d’un nouveau soft power français

Face au recul des valeurs américaines, à la remise en cause de la mondialisation heureuse et à l’offre culturelle limitée de Pékin, l’Institut Montaigne propose de réarmer le soft power français autour de quatre axes. Le français, présenté comme un antidote à l’uniformisation anglo-saxonne des intelligences artificielles, servirait de passerelle vers des talents étrangers en quête de liberté académique. Le réseau d’Instituts, de lycées et de médias extérieurs devrait évoluer vers la coproduction pour contrer désinformation et ingérences. Les industries créatives – jeu vidéo, animation, cinéma – gagneraient à voir leurs aides simplifiées et leur image modernisée. Enfin, la promotion du droit continental, garant de la primauté des règles écrites et des droits d’auteur, compléterait cette diplomatie culturelle repensée comme un effort partagé avec le reste de l’Europe.