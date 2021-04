Dîners clandestins : le propriétaire du palais Vivienne, Pierre-Jean Chalençon, qui affirmait que des ministres avaient participé à plusieurs repas, s'est rétracté.

Après la diffusion d'un reportage de M6 sur des dîners clandestins de luxe et la présence potentielle de ministres puis l'ouverture d'une enquête pénale, Pierre-Jean Chalençon s'est finalement rétracté, dimanche soir.

Interrogé par des journalistes de la chaîne M6, il affirmait en voix off :

« J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins, avec un certain nombre de ministres ».

Ce témoin dans le reportage de la chaîne M6 a été identifié par plusieurs médias et internautes comme étant Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du palais Vivienne, dans le centre de Paris.

Ce dernier a implicitement reconnu être cette source, dans un communiqué de son avocat adressé à l'AFP dimanche soir. Mais il a expliqué qu'il faisait seulement de « l'humour » et maniait « le sens de l'absurde » en assurant que des ministres participaient à de tels repas.

Dans une vidéo datant du mois de février, Pierre-Jean Chalençon déclarait organiser dans sa résidence des « déjeuners ou dîners » avec le restaurateur Christophe Leroy. Gabriel Attal « doit venir dîner prochainement », affirmait Pierre-Jean Chalençon à l'époque.

Le porte-parole du gouvernement a fait savoir qu'il avait « découvert cet extrait ce (dimanche) soir sur Twitter avec beaucoup d'étonnement ».

« Il ne connaît pas M. Chalençon et n'a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée », selon les précisions de l’entourage de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs exclu dimanche la présence de membres du gouvernement à ces dîners.

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, a annoncé dimanche avoir saisi « la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne d'une enquête des chefs de « mise en danger d'autrui » et de « travail dissimulé » », afin de « vérifier si des soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en ont été les éventuels organisateurs et participants ».