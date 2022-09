Dijon : deux étudiants ont été violemment agressés Place de la République

Deux étudiants ont été passés à tabac sur la place de la République à Dijon le week-end dernier.

Samedi soir, alors qu’ils rentraient de soirée, deux étudiants dijonnais ont été pris à partie par tout un groupe d’inconnus, place de la République. Après avoir été insultés, ils ont été violemment frappés, « sans aucune raison, ils voulaient juste la bagarre ». Cette agression gratuite a été filmée par les auteurs.

Les deux victimes ont été prises à partie par une quinzaine d'individus, selon la rédaction du Bien Public. Elles ont été insultées avant de recevoir des coups de pieds et de poings pendant environ 5 minutes.

« Pour eux c’était un jeu, il y en a un qui filmait et ils sont repartis sereinement, en rigolant, une fois qu’ils nous ont bien tabassés », selon l’une des victimes, citée par le Bien Public.

Il était environ 4h30 dimanche, lorsque les deux étudiants, accompagnés de trois amis, sortent du Beverly, une boîte de nuit de Dijon.

« On avait faim, donc on s’est pris un tacos sur la route et on est allés se poser place de la République. »

Soudain, ils voient deux personnes courir, poursuivies par une quinzaine d’individus. « On n’a pas compris ce qu’il se passait », explique l’une des victimes. « Au moment de quitter la place pour rentrer chez nous, le groupe réapparaît, visiblement furieux, ils n’avaient pas dû rattraper les deux personnes. » « Ils tournaient autour de nous, nous regardaient avec insistance, ils avaient comme soif de sang ».

Selon l’une des victimes, « ils ont commencé à nous insulter, à dire qu’ils voulaient s’en prendre à des petits blancs privilégiés ».

Les deux amis se sont retrouvés en sang, l'un d'eux a eu beaucoup de séquelles à la tête, l'autre le nez cassé. Aucune interpellation n’aurait eu lieu.