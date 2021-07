Deux Américains qui avaient aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon en 2019 condamnés à de la prison par un tribunal de Tokyo

Carlos Ghosn

Ils resteront en prison pendant deux ans pour l'un, et huit mois pour l'autre

Deux Américains, qui avaient aidé Carlos Ghosn à échapper à justice japonaise, Michael Taylor, soixante ans, et son fils Peter Taylor, vingt-huit ans ont été condamnés respectivement à deux ans de prison pour le premier, et huit mois de prison pour le second annonce Le Monde.

Tous deux ont les faits et se sont excusés. Arrêtés aux Etats-Unis, ils avaient fait dix mois de prison avant d'être extradés vers le Japon, en mars 2021.

Les deux hommes ont aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon caché dans une caisse de matériel de sonorisation. L'ancien patron de Renault et Nissan a ainsi échappé à la justice japonaise, et il habite au Liban, d'où il ne peut pas être extradé, ayant la nationalité libanaise.