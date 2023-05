Dette américaine: flirter avec un défaut est déjà dangereux pour l'économie, prévient Janet Yellen

Pousser les négociations sur la dette américaine à leurs limites «peut entraîner des coûts économiques importants», a prévenu jeudi la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Pousser les négociations sur la dette américaine à leurs limites «peut entraîner des coûts économiques importants», a prévenu jeudi la secrétaire au Trésor Janet Yellen, alors que l'ancien président Donald Trump a exhorté les républicains à opter pour une stratégie de la corde raide. Une impasse prolongée des négociations sur le relèvement du plafond de la dette pourrait entraîner un défaut de paiement inédit des États-Unis, ce qui produirait une «catastrophe économique et financière» avec des répercussions mondiales, a souligné Janet Yellen en marge d'une réunion ministérielle du G7 au Japon.

Démocrates et républicains au Congrès n'arrivent pas pour l'heure à s'entendre sur le relèvement du plafond de la dette publique américaine, et une impasse prolongée pourrait entraîner un défaut de paiement des États-Unis dès cet été, ce qui serait du jamais vu. Le simple fait de flirter avec une telle situation «peut également entraîner des coûts économiques importants», a averti Janet Yellen lors d'une conférence de presse à Niigata (centre du Japon) où se tient de jeudi à samedi une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7.