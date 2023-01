Pétrolier en feu

À la fin des années 1970, les scientifiques d'Exxon ont équipé l'un des superpétroliers de l'entreprise d'un équipement de pointe pour mesurer le dioxyde de carbone dans l'océan et dans l'air, un des premiers exemples de recherches substantielles menées par le géant pétrolier sur le climat souligne le New York Times.

Une nouvelle étude publiée jeudi dans la revue Science a révélé que les scientifiques d'Exxon ont fait des projections remarquablement précises de la quantité de combustibles fossiles qui réchaufferaient la planète. Leurs projections étaient aussi précises, et parfois même plus, que celles des modèles universitaires et gouvernementaux indépendants.

Pourtant, pendant des années, le géant pétrolier a publiquement mis en doute la science du climat et mis en garde contre tout abandon radical de la combustion de combustibles fossiles, principal moteur du changement climatique. Exxon a également dirigé un programme de relations publiques - comprenant, entre autres, des publicités publiées dans le New York Times - mettant l'accent sur les incertitudes de la recherche scientifique sur le réchauffement climatique.

Des rapports montrent que pendant des décennies, les scientifiques d'Exxon ont averti leurs dirigeants d'un changement climatique d'origine humaine "potentiellement catastrophique" ajoute le New York Times.