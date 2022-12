Des perquisitions ont été menées mardi aux sièges parisiens de McKinsey et du parti Renaissance

Des perquisitions ont été menées mardi 13 décembre aux sièges parisiens de McKinsey et du parti Renaissance.

Des perquisitions ont été menées mardi 13 décembre aux sièges parisiens de McKinsey et du parti Renaissance, a annoncé le parquet national financier (PNF), ce mercredi.

Ces perquisitions ont été conduites par les juges d'instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une d'elles porte sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron. L'autre concerne le recours de l’Etat, de manière plus générale, à ces cabinets de conseil.

Dévoilé le 16 mars dernier, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques indiquait que les contrats passés entre l'Etat et les cabinets avaient « plus que doublé » entre 2018 et 2021, pour un montant record de plus d'un milliard d'euros en 2021.

L'opposition avait réclamé l'ouverture d'une enquête sur les liens entre le gouvernement et McKinsey..

Deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes d'Emmanuel Macron, pour tenter de savoir si elles n'auraient pas bénéficié de financements en retour de contrats publics.

Le Monde a révélé l'existence d'un rapport confidentiel de la Cour des comptes pointant du doigt, dès 2021, des contrats de conseil conclus par l'Etat dans des conditions « problématiques » pendant la crise sanitaire du Covid-19.

Dans un communiqué, McKinsey s'était étonné de « l'attention portée à (son) cabinet au vu des chiffres publiés par le rapport de la commission sénatoriale du 16 mars 2022 qui précise que McKinsey représente moins de 1% des achats de conseil du secteur public en France ».