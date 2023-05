Des mini-kangourous font leur retour en Australie

La bettongie à queue touffue, aussi appelée bettong de Tasmanie, rare marsupial de la taille d'un lapin, revient en Australie.

La bettongie à queue touffue, aussi appelée bettong de Tasmanie, rare marsupial de la taille d'un lapin, revient en Australie, près de 100 ans après avoir disparu du Sud du continent.

Cet animal saute avec ses pattes arrière comme un kangourou. Ces mini-marsupiaux peuplaient autrefois plus de 60% de l'Australie avant d'être victimes des chats, des renards et des défrichements après la colonisation européenne il y a plus de deux siècles.

De dizaines de millions, leur population est passée à environ 12.000 à 18.000 aujourd'hui. Ils sont surtout présents dans les îles d'Australie, dans des enclos protégés et dans quelques poches de l'Australie occidentale.

Ils font actuellement leur retour dans la péninsule de Yorke, en Australie-Méridionale, après que des scientifiques ont relâché 120 d'entre eux sur une période de deux ans pour voir s'ils peuvent survivre.

Les petites créatures prospèrent, selon les précisions des chercheurs vendredi. Ils ont piégé 85 bettongies à queue touffue, et constaté que 40% d'entre elles étaient nées dans la péninsule tandis que 42 des 45 femelles portaient des petits dans leur poche.

Leur retour en Australie-Méridionale a été favorisé par un programme intensif de contrôle des chats et des renards ainsi que par une clôture destinée à réduire le passage des prédateurs.