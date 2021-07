Le périphérique parisien

Dès la fin d’août, la circulation des véhicules sera limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité des rues de Paris, a annoncé, jeudi 8 juillet, David Belliard (Europe Ecologie-Les Verts), l’adjoint aux transports et à la voirie de la maire socialiste. Cette mesure ne concernera pas le périphérique qui reste limité à 70 km/h.

Les boulevards des maréchaux, deux portions des quais de Seine, certaines voies des bois de Boulogne et de Vincennes, quelques grands axes de l’Ouest parisien (les avenues des Champs-Elysées, Foch, de la Grande-Armée, la rue Royale), des 12e (Est) et 14e (Sud) arrondissements restent limités à 50 km/h.

Le but est de protéger « les plus vulnérables : les piétons, les cyclistes, les enfants et les seniors ». explique David Belliard (Europe Ecologie-Les Verts), l’adjoint aux transports et à la voirie de la maire socialiste qui ajoute « On baisse les nuisances sonores, on fluidifie le trafic en diminuant les effets d’accélération et de décélération ».