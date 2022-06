Fabien Roussel

Interrogé sur France 3, le député communiste Fabien Roussel s'est montrè très critique face à la Nupes.

« Cette alliance n’a pas non plus permis d’obtenir une majorité. Et pire que cela, ce que je vois, y compris dans ma région des Hauts-de-France, dans ce bassin minier que je connais bien du Nord-Pas-de-Calais, ça n’a pas empêché beaucoup d’électeurs de se tourner vers les candidats du Rassemblement national, de l’extrême droite. » Pour lui, le constat est sans appel souligne France 3 : « Nous avons atteint des limites. »

Dénonçant « des propos qui heurtent les Français et qui ne sont pas compris », Fabien Roussel a estimé que « l’alliance ne parle qu’à une partie de la France, à celle des grandes villes et pas à celle de la ruralité ».

Roussel a affairmé qu’il y aura bien un groupe communiste au palais Bourbon, bine qu'il n'y ait que 12 élus communistes, car des députés d'outre mer vont se joindre aux élus communistes.