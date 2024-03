Des experts estiment qu'un groupe russe a diffusé des informations erronées sur la princesse de Galles

La princesse de Galles, Kate Middleton.

Un groupe lié au Kremlin, connu pour ses campagnes en ligne visant à semer le mensonge et la méfiance parmi les ennemis de la Russie, a contribué à alimenter la frénésie des théories du complot au sujet de Catherine et de sa santé.

Le tourbillon de théories du complot qui a enveloppé Kate Middleton, princesse de Galles, avant qu'elle ne révèle le diagnostic de son cancer la semaine dernière, n'a probablement pas eu besoin de l'aide d'un État étranger. Mais des chercheurs britanniques ont affirmé mercredi qu'une célèbre opération de désinformation russe avait contribué à attiser la polémique.

Martin Innes, spécialiste de la désinformation numérique à l'université de Cardiff, au Pays de Galles, a déclaré que ses collègues et lui avaient suivi 45 comptes de médias sociaux qui avaient publié une fausse allégation sur la princesse de Galles à un réseau de désinformation lié au Kremlin, qui a déjà propagé des histoires de division sur le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi que sur le soutien de la France à l'Ukraine.

Comme dans ces cas, a déclaré le professeur Innes, la campagne d'influence semble avoir été calculée pour attiser les divisions, renforcer le sentiment de chaos dans la société et éroder la confiance dans les institutions - dans ce cas, la famille royale britannique et les médias d'information.

Selon lui, le motif était probablement à la fois commercial et politique. Le trafic sur les réseaux sociaux concernant la princesse de Galles a explosé au cours des trois derniers mois, la pénurie d'informations sur son état de santé ayant créé un vide qu'une armée en ligne a comblé par des rumeurs et des spéculations. Pour le réseau russe, l'amplification de ces messages par le biais de leurs comptes leur permettrait d'augmenter leurs propres statistiques de trafic et leur nombre d'adeptes.

On ne sait pas exactement qui a engagé le réseau de désinformation pour s'en prendre à la princesse de Galles, mais il a l'habitude des campagnes visant à saper les pays et les personnes en désaccord avec le Kremlin. Le soutien vigoureux de la Grande-Bretagne à l'Ukraine et l'antagonisme de longue date de Londres avec Moscou en feraient une cible tentante pour les Russes.