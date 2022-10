Des employés de l'hôtel de l'équipe de France de football au Qatar ont des conditions de vie déplorables

Amélie Oudéa-Castéra

L'émission Complément d'enquête diffusée par France 2 jeudi soir a montré les conditions de vie déplorables des employés travaillant dans l'hotel où sera logée l'équipe de France de football pendant la coupe du monde au Qatar souligne Le Figaro.

Des images tournées en caméra cachée montrent des chambres surpeuplées, et exiguës infestées de cafards où les travailleurs s'entassent sur des lits superposés, sans oublier des sanitaires insalubres, des droits sociaux bafoués. Certains travailleurs racontent travailler sans quasiment aucun jour de repos ni paiement des heures supplémentaires.

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a réagi en minimisant les conditions de vie difficiles des employés de l'hôtel des Bleus : « On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble! C'est juste un coup de peinture! (…) On a encore le temps de réparer ça. (...) Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays... Même peut-être pas très loin d'ici ».

Invitée de RTL ce vendredi 14 octobre, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra explique avoir été "choquée par ces images et cette réaction. J'ai trouvé ça hors sol, un manque d'humanité et de lucidité". La ministre avait demandé début octobre à la FFF de lui fournir des preuves de son action concernant les droits de l'Homme lors de la Coupe du monde au Qatar.

"J'ai eu un premier retour qui honnêtement n'a pas levé mes doutes donc je ne vais pas les lâcher sur ce sujet. Il nous reste 5 semaines, je veux des garanties. Je veux qu'on soit vigilant et irréprochable", dit Amélie Oudéa-Castéra.