À l'initiative du député MoDem David Corceiro, cette tribune a été porté par la crise que nous connaissons actuellement car selon ce dernier «la crise que nous vivons l'a démontré, notre jeunesse bouillonne».

Au coeur de cette tribune, l'abaissement du droit de vote à 16 ans. D'après les signataires ce serait «un véritable progrès démocratique» et ajouterait ainsi 1,7 millions de votants au corps électoral français qui compte 44 millions de personnes. Grâce aux réseaux sociaux, ils considèrent que la jeunesse est informée plus vite aujourd'hui et a tout les outils pour se forger un avis politique. S'ils peuvent «travailler, consentir à l'impôt, souscrire à la Sécurité sociale, conduire accompagné d'un adulte, renoncer à leur nationalité, s'émanciper du foyer, créer une association», ils ne peuvent cependant pas voter et pour les signataires il y a matière à reflexion.

De l'autre côté, les partisans du maintient de l'âge légal à 18 ans soulignent le manque de recul des mineurs ou qu'ils seraient trop susceptibles d'être influencés par des courants radicaux. Ainsi pour le Premier Ministre Jean Castex, il n'en est pas question et selon lui les jeunes ne votent de toute façon pas, ou pas assez .

En Europe, seul l'Allemagne et le Royaume-Uni autorisent les jeunes de 16 et 17 ans à voter à certaines élections locales.