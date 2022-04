Des cas d'hépatites d’origine inconnue ont été détectés chez des enfants en France, en Europe et aux Etats-Unis

Un garçon en Inde se tient près d'une réplique du virus de l'hépatite, lors d'un événement de sensibilisation à Bombay, le 28 juillet 2014.

Plusieurs dizaines de cas d'inflammation du foie ont été constatés chez plusieurs enfants en Europe et aux Etats-Unis. Deux cas ont été détectés en France. L'OMS n'exclut pas un lien possible avec la pandémie de Covid-19.

Des inflammations du foie ont été observées récemment chez des enfants de moins de 10 ans dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis. Un potentiel lien avec la Covid-19 est pris au sérieux par l'Organisation Mondiale de la Santé.

L’OMS va enquêter sur les cas d'hépatites aiguës d'origine inconnue, qui frappent actuellement de jeunes enfants, notamment au Royaume-Uni, selon des informations de la BBC. Des cas d'hépatite, ou d'inflammation du foie, ont donc été signalés au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne et aux Etats-Unis, selon des responsables de la santé.

Parmi les 74 cas qui ont été détectés de l'autre côté de la Manche, plusieurs enfants ont été testés positifs au Covid-19. L'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué être sur de multiples pistes et n'exclut pas un virus de type adénovirus comme le SARS-CoV-2.

De son côté, la sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA) indique que ces cas d'hépatites ne seraient pas liés à quelque infection au virus que ce soit.

Les autorités sanitaires britanniques ont écarté un éventuel impact ou potentiel effet secondaire liés aux vaccins utilisés pour lutter contre le Covid-19. Aucun des enfants souffrant de ces hépatites n'a été vacciné.

« Aucun autre facteur de risque épidémiologique n’a été identifié à ce jour, notamment des voyages récents à l’international », précise l’OMS, qui « surveille de près la situation » sans pour autant déplorer, pour le moment, quelque décès que ce soit.

En Europe, les autorités s'attendent à de nouveaux signalements dans les prochains jours. Ce mardi, Santé Publique France a annoncé avoir détecté deux premiers cas dans l'Hexagone, pour des enfants de moins de 10 ans. Selon les autorités sanitaires, « Les cas d’hépatite aiguë d’étiologie indéterminée chez l’enfant ne sont pas rares. La survenue de ces deux cas n’est pas inattendue et ne témoigne pas, à ce stade, d’un excès de cas en France ».

Les symptômes décrits par les personnes touchées sont les suivants :

« une urine foncée, des selles pâles et grises, des démangeaisons cutanées, un jaunissement des yeux et de la peau, des douleurs musculaires et articulaires, une température élevée, une fatigue anormale, une perte d’appétit et des maux de ventre », selon la liste de l'agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni. Pour s'en prémunir au mieux, il est recommandé d'appliquer les mesures d'hygiène d'usage (tel que le lavage des mains).

Aucun décès n'a été recensé mais certains cas britanniques ont nécessité une transplantation du foie.

Le Royaume-Uni avait dans un premier temps signalé le 5 avril à l'OMS 10 cas d'hépatites graves en Ecosse, avant de signaler un total de 74 trois jours plus tard, selon l'organisation onusienne. Parmi les cas britanniques, « beaucoup de cas montraient des signes de jaunisse ». « Certains des cas signalaient des symptômes gastro-intestinaux, y compris des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements dans les semaines précédentes », selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

L'inflammation du foie est généralement le résultat d'une infection virale, il peut également être causé par une exposition à certains produits chimiques, une consommation excessive d'alcool, des drogues et certaines maladies génétiques.

Il existe cinq principaux types d'hépatite causée par des virus spécifiques - connus sous les noms de A, B, C, D et E - mais aucun de ceux-ci ne semble avoir causé l'inflammation du foie observée chez ces enfants jusqu'à présent.

Les autorités sanitaires britanniques ont déclaré que les parents devraient être vigilants vis-à-vis de symptômes tels que la jaunisse vis-à-vis de ces cas récents.