Des aéroports régionaux à Bordeaux, Tarbes, Pau et Biarritz ont été visés par des alertes à la bombe

Des passagers et des membres du personnel des compagnies aériennes attendent devant l'aéroport Toulouse-Blagnac à Blagnac, le 18 octobre 2023, après l'évacuation de l'aéroport.

Cinq aéroports régionaux ont été ciblés ce jeudi par de nouvelles alertes à la bombe et quatre ont été évacués. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français, envoyées depuis quasiment toujours la même adresse email située en Suisse.

Cinq aéroports régionaux ont été visés jeudi par de nouvelles alertes à la bombe et quatre ont été évacués, selon des informations du Figaro. Les cinq installations concernées sont les sites de Bordeaux, Bâle-Mulhouse, Tarbes, Pau et Biarritz, et toutes sauf cette dernière ont fait l'objet d'évacuations, a précisé cette source à l'AFP.

Malgré ces alertes, les perturbations des activités aériennes semblent réduites..

La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français, envoyées depuis « quasiment toujours la même adresse email située en Suisse », avait précisé ce dimanche le ministre français des Transports Clément Beaune. 60 enquêtes ont été lancées.

La France a décidé de relever au niveau maximum le niveau d'alerte du plan Vigipirate contre les attentats depuis l'assassinat le 13 octobre dernier de l'enseignant Dominique Bernard dans son lycée à Arras.