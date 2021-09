Dernière rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à l'Élysée

Il ne reste plus que quelques jours avant les élections fédérales allemande et avant la fin d'un règne long de 16 ans, Angela Merkel se rend à Paris afin de s'entretenir avec le président français. Les deux chefs d'États feront une déclaration commune à 19 h et l'Élysée indique qu'un dîner de travail suivra. Il évoqueront les sujets internationaux comme l'Afghanistan en premier lieu, mais aussi "l’Iran, la Libye, l’Ukraine, la Biélorussie" ainsi que "les grands défis européens en matière de défense, d’asile et migration, et de transition climatique et numérique" selon le porte-parole de Mme Merkel.

Ils prépareront aussi le sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux de début octobre et la prochaine présidence française de l'Union européenne.

Cette dernière réunion mettra un terme à la relation particulière entre les deux dirigeants. Ils ont su dépasser leur différences de points de vue pour aboutir à la proposition d'un plan de relance européen de 750 milliards d'euros en mai 2020.