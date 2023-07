Départs en vacances : plus de 850 km de bouchons enregistrés à la mi-journée

La journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs et les routes sont encore très chargées à travers le pays.

La journée de samedi est classée rouge dans le sens des départs et les routes sont encore très chargées à travers la France. Ce samedi 22 juillet coïncide avec un nouveau week-end de départs en vacances pour les Français.

Bison Futé annonce un trafic dense, ce week-end, avec une journée classée rouge ce samedi au niveau national.

A midi, plus de 850 km de bouchons cumulés étaient enregistrés selon Bison Futé et le pic semblait être atteint.

Les plus grosses difficultés se concentraient sur l’A7, dans le Rhône, avec plus de 130 km de bouchons, et sur l’A10, en Charente-Maritime et à l’approche de Bordeaux.

Il faut compter 3h20 au lieu de 2h30 entre le péage de Saint-Arnoult et Poitiers et 2h55 entre Poitiers et Bordeaux.

La journée de dimanche a en revanche été classée verte dans le sens des départs et des retours.