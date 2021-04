Décollage réussi pour SpaceX et Thomas Pesquet vers l’ISS

La fusée SpaceX décolle de la rampe de lancement au Centre spatial Kennedy le 23 avril 2021 à Cap Canaveral, en Floride.

© JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Thomas Pesquet est en route pour la Station spatiale internationale. SpaceX a décollé avec succès avec quatre astronautes à bord dont Thomas Pesquet. Le décollage de la fusée SpaceX de la Mission Alpha, à destination de l'ISS, a eu lieu avec succès à 11 h 49 ce vendredi 23 avril depuis le centre spatial Kennedy en Floride.

Il s’agit du troisième vol habité de SpaceX, la société privée fondée par Elon Musk qui transporte désormais les astronautes de la Nasa après neuf ans de dépendance américaine aux fusées russes Soyouz

En plus de Thomas Pesquet pour l’agence spatiale européenne (ESA), cette mission comprend deux astronautes américains, Shane Kimbrough et Megan McArthur, et le Japonais Akihiko Hoshide.

« Et voilà quatre astronautes originaires de trois pays différents de (cette mission) Crew-2 désormais en route vers la seule et unique Station spatiale internationale », s’est félicité un commentateur de SpaceX.

Les internautes ont pu voir les quatre astronautes témoigner leur enthousiasme en applaudissant, à leur entrée en orbite, grâce à une caméra embarquée dans leur vaisseau Dragon. L’arrimage à l’ISS devrait intervenir dans moins de 24 heures. Il marquera un nouveau succès pour Elon Musk, le fondateur de SpaceX et du groupe automobile Tesla.

Au milieu de la nuit, les quatre membres de la mission Crew-2 avaient dit au revoir à leurs proches avant de monter à bord des trois Tesla blanches, devenues une tradition pour SpaceX, qui les ont emmenés vers l’aire de lancement. Thomas Pesquet est donc devenu officiellement le premier Européen à voler à bord d’une capsule Crew Dragon.

La station va être inhabituellement peuplée, avec pas moins de 11 personnes.

Pour son deuxième séjour à bord de l’ISS, qui doit durer six mois, Thomas Pesquet devrait effectuer quatre sorties dans l’espace. Il assurera également le poste de commandant dans la seconde partie de sa mission. Pendant les six prochains mois, l’équipe sera chargée de mener une centaine d’expérimentations scientifiques. Parmi les préférées, selon Thomas Pesquet, l’examen des effets de l’apesanteur sur les organoïdes cérébraux (de mini-cerveaux créés en laboratoire).

Les scientifiques espèrent que ces recherches pourront aider les agences spatiales à se préparer aux missions qui exposeront les équipes aux difficultés de l’espace pour de longues périodes, et même à aider à combattre les maladies du cerveau sur Terre.

L’autre élément important de la mission concernera la mise à niveau du système d’alimentation solaire de la station avec l’installation des nouveaux panneaux compacts qui se déroulent comme un énorme tapis de yoga.

Thomas Pesquet devrait partager de nombreux messages et des photographies depuis l’espace sur les réseaux sociaux lors de cette nouvelle mission.