Dans une tribune au Monde, plus de mille militants et militantes LFI/Nupes demandent l'exclusion d'Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

Les signataires appellent les militantes et militants LFI/Nupes à l’insoumission.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, plus de mille militants et militantes protestent contre la décision de leurs instantes nationales de ne pas exclure Adrien Quatennens de leur moumement.

"Après la condamnation d’Adrien Quatennens à quatre mois de prison avec sursis et à 2 000 euros de dommages et intérêts pour des faits de violence sur sa conjointe, la décision de LFI était attendue par les militantes et militants."

"Silence, consternation, puis explosion de colère chez une grande partie des militantes et militants « insoumis ». Ce n’est pas seulement une vague de dégoût que nous avons ressentie après les déclarations officielles du mouvement, c’est un véritable tsunami.

"Il a ainsi été décidé, sans transparence ni concertation démocratique, qu’Adrien Quatennens pouvait réintégrer le groupe après quatre mois d’exclusion et un stage de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles."