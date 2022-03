Dans les années 60, l'Union Soviétique s'est intéressée à perception extrasensorielle et à la télépathie

Télépathie

Trois rapports de la CIA récemment publiés, qui datent des années 1963 et 1964 se penchent sur l'utilisation apparente par l'Union soviétique de la perception extrasensorielle (ESP) et sur la tentative de développement de la « télépathie cybernétique » raconte Vice.

Aujourd'hui, le mot « cybernétique » est plus étroitement associé à la science-fiction. Au début des années 1960, c'était un terme large qui couvrait tous les efforts scientifiques visant à mieux comprendre les boucles de rétroaction chez les humains et les machines. C'était un domaine d'étude qui, entre autres, s'efforçait de développer un cadre pour toutes les interactions entre l'homme et la machine.

Certains aux États-Unis et en Union soviétique pensaient qu'il serait possible d'établir une communication directe entre les humains et les machines par télépathie.

L' armée américaine et la CIA ont toutes deux tenté d'explorer les limites des capacités humaines dans leurs propres programmes de télépathie. Tous ces programmes ont généré des milliers de pages de documents et d'histoires fascinantes, mais n'ont produit aucune méthode de communication directe entre l'homme et la machine.