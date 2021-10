Critiqué par François Hollande, Jean-Luc Mélenchon le qualifie de "zombie"

Jean-Luc Mélenchon

Critiqué par François Hollande sur France Inter, Jean-Luc Mélenchon a répondu sur son compte Twitter "Au secours le zombie Hollande est de retour. Plus méchant que jamais il mord tout ce qui bouge. Changez de trottoir quand il passe"

Interrogé sur France Inter à propos de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande a répondu ce matin : “C’est un fardeau pour la gauche, non pas parce qu’il ne représente rien. Mais pour qu’il y ait une alternative, il faut l’idée d’un programme commun, d’un gouvernement commun. Or Jean-Luc Mélenchon, par ses positions, et par sa personnalité, l’interdit, ce gouvernement commun."

"Comment travailler avec lui à gauche quand il veut sortir de l’Union européenne, demander à la BCE de supprimer notre dette. Il y a de ce point de vue une impossibilité de gouverner ensemble. Puisqu’il crée cette espèce d’interdit, comment la gauche peut arriver au pouvoir ?” ajoute Hollande.