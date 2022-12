Crise énergétique : nouveau retard de six mois pour l'EPR de Flamanville

Un nouveau retard de six mois est prévu pour la mise en service de l'EPR de Flamanville.

Alors que la crise énergétique suscite une forte inquiétude chez les Français, une mauvaise nouvelle a été dévoilée ce vendredi pour la filière nucléaire. Même si l'EPR de Flamanville n'est plus officiellement un site en chantier mais bien en « pré-exploitation », un délai supplémentaire est nécessaire pour sa mise en service. EDF est confrontée à un nouveau défi plus difficile et technique que prévu. L'entreprise a annoncé un nouveau retard de six mois. La mise en service commerciale du site est désormais prévue pour la mi-2024, selon des informations du Figaro.

A l’origine, l'EPR devait démarrer en 2012. Les principales difficultés pour la mise en service de l’EPR de Flamanville concernent des problèmes de soudures.

Ce nouveau report de six mois coûtera 500 millions d'euros. La facture totale est estimée à 13,2 milliards d'euros.

EDF reprendra les travaux, arrêtés cet été, au début de l’année 2023. Le démarrage et la montée en puissance du réacteur devront se faire très progressivement durant le premier semestre 2024.

Le site de Flamanville pourrait devoir s'arrêter moins de six mois après avoir démarré. EDF s'est engagé auprès de l'ASN à changer avant fin 2024 le couvercle de la cuve où est plongé le combustible, qui ne serait pas au niveau de qualité requis. Le fabricant de la nouvelle pièce, Framatome, ne sera pas en mesure de livrer EDF à temps pour un remplacement avant le démarrage.

Selon des informations du Figaro, l'absence de l'EPR durant l'hiver 2023-2024 pourrait fragiliser la sécurité électrique de la France.