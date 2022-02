Covid-19, levée des restrictions fin mars, calendrier du virus ou bien calendrier politique ?

Gabriel Attal

Pour quelles raisons Emmanuel Macron repousse-t-il le calendrier à fin mars au moins alors que d'autres pays se sont déjà libérés de leurs restrictions ? Se fonde-t-il sur des considérations sanitaires propres à la France ? Ou bien poursuit-il un agenda exclusivement politique ? s'interroge Le Figaro.

"Vendredi matin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré qu'aucun agenda politique n'était calé sur la levée des restrictions. «Notre calendrier suit le calendrier du virus. (...). En Allemagne, ils lèvent l'essentiel des mesures en mars. Ils ne le font pas parce qu'il y a des élections en France».D'après lui, le gouvernement espère alléger le passe et les restrictions d'ici mi-mars, pour ensuite les lever totalement fin mars ou début avril."

"Un agenda qui semble tout à fait logique pour le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève. Après les annonces de la levée progressive des mesures sanitaires le 20 janvier dernier, de nombreux scientifiques jugeaient que la décision de lever les restrictions était hâtive au regard du nombre de contaminations à cette période. . D'ici un mois, si rien ne change, on devrait selon Antoine Flahault, atteindre un taux très bas et rouvrir en toute sérénité."

"Si le gouvernement décidait de rouvrir complètement le pays aujourd'hui, cela reviendrait à mettre en danger «les groupes vulnérables, comme les immunodéprimés ou les personnes susceptibles de faire des formes graves», poursuit le Pr Flahault".