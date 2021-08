Bananes de la Martinique

"Alors que l’île vit sous confinement depuis trois jours et que l’hôpital est débordé avec plus de 140 lits Covid ouverts à la hâte et que le taux d’incidence explose, seulement 16 % des Martiniquais ont une couverture vaccinale totale, 21 % d'entre eux ont reçu une seule dose et la tendance ne devrait pas s’améliorer." remarque France Info.

À l’hôpital, une grande majorité des 3 600 soignants du CHU ne sont pas protégés. Des tensions éclatent entre les médecins, qui tentent de convaincre, et le personnel hospitalier, qui refuse le vaccin.

Beaucoup de Martiniquais, selon France Info, feraient confiance a une alternative à la vaccination : le Virapic, un sirop amer fabriqué à partir d'une plante locale et qui permettrait, selon ses défenseurs, d'être immunisé contre le Covid-19.

Les médecins, vaccinés pour 90 % d'entre eux, sont accusés par les syndicats de faire du prosélytisme. Et après le scandale du chlordécone, un pesticide utilisé pour protéger les bananes qui a empoisonné les sols antillais. "Il y a une défiance face à ce qui vient des autorités" explique le professeur André Câbliers chef du service d'infectiologie de l'hôpital.