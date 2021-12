Covid 19: pas de confinement en vue selon Olivier Véran

Olivier Véran estime ce dimanche dans les colonnes du Parisien que la France est sur point d’atteindre le pic de la 5ème vague. Si le nombre de cas positifs détectés augmente légèrement chaque jour, la hausse ralentit nettement. Il tient néanmoins à souligner l’intensité de cette vague : « La vague épidémique est violente, nous avons dépassé en début de semaine les 70.000 diagnostics en vingt-quatre heures, du jamais-vu depuis le début de la pandémie dans notre pays ».

Interrogé sur d’éventuelles nouvelles mesures sanitaires, le ministre de la Santé reste prudent. Il affirme ne rien vouloir exclure, même si « nous ne nous dirigeons pas vers un confinement » à l’heure actuelle. Il écarte également l’idée de restrictions de circulation « Il n'y a pas de restrictions de circulation. Cette 5e vague est nationale. Il n'y a donc pas de risque d'exporter le Covid dans une zone où il n'est pas présent », précise-t-il.

En revanche, il demande aux français d’être particulièrement vigilants à l’approche des fêtes de fin d’année : « Je recommande de restreindre ses contacts dix jours avant le jour J, de faire un autotest en cas de doute, de bien respecter les gestes barrière, d'ouvrir régulièrement une fenêtre du salon ».

Olivier Véran a également précisé que le variant Omicron serait beaucoup plus contagieux que Delta : « il provoquerait davantage de réinfections, moins de formes graves, mais l'échantillon de patients est trop faible pour en tirer des conclusions solides ». Il affirme également qu’il a redoublé d’efforts pour inciter les Français à se faire vacciner, puisqu'il a « autorisé les pharmaciens à rester ouverts le dimanche en décembre et en janvier, et je les encourage à élargir leurs horaires les soirs de semaine ».