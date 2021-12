Boris Johnson a confirmé qu'un premier décès dû au variant Omicron a été enregistré.

Au moins une personne contaminée par le variant Omicron du Covid-19 est morte au Royaume-Uni, selon les révélations ce lundi du Premier ministre Boris Johnson. La Grande-Bretagne est mobilisée contre la pandémie de Sars-CoV-2 afin que tous les adultes puissent recevoir une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 d'ici la fin décembre face au « raz-de-marée » de ce variant très contagieux, selon les mots du Premier ministre. Le Royaume-Uni serait le premier pays à officiellement annoncer un décès dû à Omicron.

Très durement touché par la pandémie avec plus de 146.000 morts et autour de 50.000 contaminations quotidiennes, le pays de 66 millions d'habitants a décrété d'autres restrictions pour éviter de voir ses hôpitaux submergés, comme le retour au télétravail, en vigueur depuis lundi.

Sur le plan vaccinal, une course contre la montre est engagée au Royaume-Uni. L'exécutif a avancé d'un mois l'objectif d'offrir une piqûre de rappel à tous les plus de 18 ans en Angleterre d’ici au Nouvel An.

Boris Johnson s’est exprimé ce lundi lors d’une visite d’un centre de vaccination à Londres :

« Malheureusement, Omicron génère des hospitalisations et il a été confirmé qu'au moins un patient est décédé d'Omicron. L'idée qu'il s'agit en quelque sorte d'une version moins virulente du virus, je pense que c'est quelque chose que nous devons écarter et reconnaître que le rythme auquel (sa propagation) accélère au sein de la population ».

La campagne de rappel, qui consistera à doubler le nombre de troisièmes doses offertes à environ un million par jour, est d'une ampleur « jamais vue » dans le pays, a souligné le ministre de la Santé, Sajid Javid, sur Sky News.

Le niveau d'alerte Covid a été relevé de trois à quatre, le deuxième niveau le plus élevé, qui indique que « la transmission est élevée » et la pression sur les services de santé « importante ou en augmentation ».

Détecté au Royaume-Uni fin novembre, Omicron devrait très bientôt être le variant dominant, estime le gouvernement. Il représente déjà 40% des contaminations à Londres, et « d'ici demain, ce sera la majorité des cas » dans la capitale, a prévenu le Premier ministre.

D'autres mesures ont été décrétées récemment, comme le télétravail et le port du masque dans presque tous les endroits fermés.

Un passeport sanitaire sera aussi imposé dès mercredi dans les grands lieux de rassemblement.