Covid-19 : qui sont ces millions de Français qui ne se sont pas fait vacciner ?

Vaccination

Aujourd'hui, plus d'une personne éligible sur dix n'a reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19, soit un peu plus de 6,5 millions de personnes selon Le Figaro.

La couverture progresserait désormais plus lentement, moins de 20.000 premières doses étant injectées chaque jour depuis début novembre.

Le profil précis des personnes encore réticentes à la vaccination est souligné par les enquêtes Coviprev, menées par Santé publique France en partenariat avec l'institut BVA explique Le Figaro

Le quotidien précise que la dernière vague date de début octobre : elle révèle notamment que l'adhésion est plus forte chez les individus âgés de 65 ans et plus, chez les personnes habitant en ville et chez les catégories socioprofessionnelles favorisées. Les personnes réticentes dénonçaient des vaccins jugés «pas sûrs» et des informations contradictoires dans les médias sur les produits injectés.

On trouve aussi des différences de taux de couverture entre les territoires : d'après Santé publique France, seuls trois départements présentent un taux de couverture de première dose inférieur à 80% : les Yvelines, l'Ain et la Haute-Corse. Par contre, tous les départements de la façade Atlantique présentent d'excellents résultats, bien supérieurs aux zones méditerranéennes.