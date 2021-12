Des skieurs dévalent une pente à la station de ski de Val Thorens dans les Alpes, le 20 novembre 2021.

Le masque était déjà obligatoire. Depuis ce samedi 4 décembre, c'est également le cas du pass sanitaire. Déjà largement impactés par les premières vagues épidémiques, les professionnels du secteur craignent une baisse de fréquentation lors de la saison à venir. Pour fréquenter les stations de ski, il faut bénéficier "d’une vaccination en règle ou présenter un test très récent négatif" avait annoncé Olivier Véran sur TF1 le 26 novembre. Selon le ministre de la Santé, c’est le seul moyen pour "éviter une saison noire aux stations blanches".

Plus tôt dans le mois, Jean Castex avait fixé à 200 pour 100.000 habitants le seuil du taux d'incidence au-dessus duquel s'appliquerait cette restriction à la montagne. "Vous accueillez un public venu de partout", avait-il souligné auprès des élus et acteurs de la montagne présents au Grand-Bornand. "C'est un bon équilibre, compte tenu de ce que sont par ailleurs les taux de vaccination [...] il garantit la sécurité sanitaire des skieurs et l'accomplissement de l'activité". Actuellement, le taux d'incidence dans l'Hexagone est de 350 cas pour 100 000 habitants, forçant le gouvernement à un nouveau tour de vis sanitaire.

Le pass sanitaire est donc officiellement exigé pour toutes les personnes de plus de 12 ans et 2 mois qui souhaitent rentrer dans les restaurants d’altitude et utiliser les remontées mécaniques. Des contrôles ont déjà été mis en place, dans certain domaines, selon l’organisation des Domaines Skiables de France. Dans un premier temps, des vérifications systématiques sont effectuées dans les différents points de vente de forfaits de ski. Ensuite, des contrôles, parfois plus aléatoires, peuvent avoir lieu dans les files d’attente aux remontées mécaniques et/ou au départ des cours de ski. "Il y aura des opérations de vérification au pied des principales remontées mécaniques en départ de station de manière aléatoire, non permanente", confirme à France Info Alexandre Maulin, président de DSF. "Chaque station va s'organiser de manière un peu différente mais ce sera soit des collaborateurs d'entreprise soit des sociétés qui peuvent venir en renfort", complète-t-il.