Covid-19 : Marine Le Pen change la date de son premier grand meeting

Marine Le Pen

« A cause de la situation sanitaire et du pic épidémique », la candidate du Rassemblement national (RN), Marine Le Pen, a ainsi annoncé décaler de trois semaines son premier grand meeting de campagne, qui devait se tenir le 15 janvier à Reims (Marne). L’événement est décalé « au 5 février 2022 », comme l’a précisé son service de presse par voie de communiqué souligne Le Monde.

La République en marche (LRM), le Parti socialiste (PS), Les Républicains (LR) et le Parti communiste français (PCF) ont ainsi annoncé que le passe sanitaire serait quand même demandé lors des meetings de leurs candidats respectifs et ont précisé qu’ils appliqueraient les jauges qui s’imposent aux autres types de rassemblements, soit 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur écrit Le Monde.

Marine Le Pen, Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon sont eux, en revanche, opposés à toute application de ces restrictions. Soulignant le caractère inconstitutionnel de telles mesures, ils ont fait savoir qu’ils ne demanderont pas le passe sanitaire et n’appliqueront pas non plus les jauges, restreignant le nombre de participants aux événements.

Mais le candidat communiste Fabien Roussel ainsi que le candidat de LFI Jean-Luc Mélenchon ont aussi affirmé qu’ils distribueront des masques FFP2 gratuitement à l’entrée de leurs meetings ajoute Le Monde.