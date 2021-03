Selon une note envoyée aux préfets, Gérald Darmanin insiste sur un renforcement des contrôles et des verbalisations pour les rassemblements de plus de six personnes en extérieur.

© GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP Fermeté Covid-19 : les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur vont être verbalisés Selon une note envoyée aux préfets, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, insiste sur un renforcement des contrôles et des verbalisations pour les rassemblements de plus de six personnes en extérieur.

