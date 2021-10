Covid-19 : les femmes enceintes face à la vaccination

Femme enceinte

De nombreuses études populationnelles ont été menées et convergent toutes dans le même sens : attraper le Covid-19 pendant sa grossesse augmente les risques d’accouchement prématuré et d’admission en réanimation, à la fois pour la mère et l’enfant souligne Le Monde.

"A contrario, parmi les onze études menées dans cinq pays différents incluant un total de 81 458 femmes enceintes vaccinées – selon un décompte de Viki Male, maîtresse de conférences à l’Imperial College –, on n’a jamais noté d’augmentation des fausses couches, des naissances prématurées ou des anomalies congénitales à la suite de la vaccination." ajoute Le Monde.

"Selon les données britanniques, entre juillet et octobre 2021, les femmes enceintes représentaient près d’un tiers (32 %) des femmes âgées de 16 à 49 ans sous oxygénation extracorporelle en soins intensifs, contre seulement 6 % au début de la pandémie, en mars 2020."

En France, une étude menée lors de la première vague sur une cohorte de femmes enceintes malades du Covid-19 et admises dans dix-huit maternités montrait déjà un taux de prématurité très élevé, à 42 %, précise Le Monde.