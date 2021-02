Le variant britannique continue de muter, selon des informations de la BBC. L’autorité sanitaire britannique Public Health England vient d’annoncer que des changements sur le 484ème acide aminé de la protéine spike avaient été relevés sur 11 prélèvements de virus séquencés par ses services. Ces mutations correspondent exactement à celles présentes sur les variants sud-africain (B.1.351) et brésilien (P1).

Elles sont suspectées de favoriser la résistance du virus aux anticorps développés par des sujets déjà contaminés ou des personnes vaccinées.

Jusqu’ici, parmi les 19 mutations accumulées par le variant B.1.1.7, apparu en Grande-Bretagne en décembre, l’attention s’était focalisée sur N501Y. L’augmentation de contagiosité de 50% environ par le virus était attribuée à ce changement.

Des tests menés par des chercheurs de l'Université de Leicester ont donc en effet mis en évidence une mutation baptisée E484K, déjà identifiée précédemment dans les variants brésilien et sud-africain. Cette mutation pourrait aider le virus à échapper plus facilement aux anticorps. Une modification qui pourrait aussi réduire l'efficacité des vaccins, même si les scientifiques estiment qu’ils restent efficaces.

Pour le spécialiste des virus à l'Université de Leicester Julian Tang, interrogé par la BBC, cette découverte constitue « un développement préoccupant, mais pas vraiment inattendu ».

Le Royaume-Uni a déjà intensifié ses mesures pour contrôler la propagation des nouveaux variants.

Des tests à domicile et massifs ont été déployés pour détecter le variant sud-africain dans certaines parties de l'Angleterre et des restrictions de voyage ont été introduites pour limiter les contaminations.

L'ancien secrétaire britannique à la Santé, Jeremy Hunt, a déclaré que la course était lancée pour vacciner autant de personnes que possible afin de garder une longueur d'avance sur le virus et les variants.