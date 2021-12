Le premier ministre Jean Castex s'est exprimé lors d'une conférence de presse sur les nouvelles mesures du gouvernement face au variant Omicron.

Jean Castex et Olivier Véran ont dévoilé de nouvelles mesures lors d’une conférence de presse. Malgré la hausse des cas liés au variant Omicron, la rentrée des classes n’est pas reportée. Le couvre-feu ne sera pas déployé pour le 31 décembre. En revanche, les grands rassemblements vont être soumis à de nouvelles jauges. La consommation alimentaire est désormais interdite dans les cinémas, les théâtres et les transports. Les concerts debout seront interdits.

Le premier ministre Jean Castex, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, a annoncé un panel de mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et l'émergence du variant Omicron. Olivier Véran a donné des précisions sur le variant Omicron, « au moins trois fois plus contagieux » que le variant Delta. Des centaines de milliers de cas par jour sont attendus en janvier, selon le ministre de la Santé, qui souligne cependant que des études tendent à montrer un moindre risque d'hospitalisations liées à ce variant.

La rentrée des classes du mois de janvier ne sera donc pas décalée. Les cours vont bien reprendre le 3 janvier 2022. La France est le pays dans lequel les écoles ont été fermées le moins longtemps. Selon Olivier Véran, « il y a plus d'enfants hospitalisés pour cause de bronchiolite que pour cause de Covid ».

Le gouvernement a décidé de ne pas imposer de couvre-feu pour la soirée du 31 décembre, selon les annonces du premier ministre Jean Castex. Il a néanmoins insisté sur l'importance du respect des gestes barrières au cours de la soirée de la Saint-Sylvestre, avec notamment l'aération des pièces, le port du masque et la nécessité de réaliser un test avant de retrouver ses proches.

L’une des mesures les plus importantes concerne le passe vaccinal. Dans les lieux où le passe sanitaire s'applique, il faudra, dès le 15 janvier (si le projet de loi sur le passe vaccinal est voté), justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. Ce projet des lois a d'ores et déjà été adopté par le Conseil des ministres. Si le Parlement donne son aval, la présentation d'un test ne suffira plus. La loi prévoit également de durcir les sanctions contre les faux passes.

Parmi les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex et Olivier Véran, les grands rassemblements seront soumis à de nouvelles jauges. Les manifestations sportives seront concernées. Les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2.000 personnes maximum à l'intérieur, et 5.000 à l'extérieur, y compris dans les complexes sportifs, selon Jean Castex. Ces mesures s'appliqueront « à compter de lundi pour une durée de trois semaines ».

Les concerts debout seront interdits, et la consommation alimentaire et de boissons sera interdite dans les transports collectifs, les cinémas, les installations sportives et les théâtres notamment. Dans les bars et les restaurants, la consommation se fera obligatoirement en étant assis, a annoncé Jean Castex.

Le masque en extérieur fera son retour dans certaines villes et au cœur des agglomérations. « Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires », a précisé Jean Castex.

Jean Castex a aussi annoncé l'obligation du télétravail pendant trois voire quatre jours pour les postes qui le peuvent, et ce dès la rentrée. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra demain mardi les partenaires sociaux pour organiser l'application de cette mesure.

L’exécutif a décidé de modifier la durée d’isolement des cas contacts, aujourd’hui fixée entre dix et dix-sept jours avec le variant Omicron. La nouvelle durée sera communiquée d’ici la fin de la semaine, le temps d’obtenir de nouvelles données.

Les mesures annoncées sur les rassemblements, les jauges fixées à 5.000 personnes en extérieur et 2.000 en intérieur, ne s'appliquent pas pour les meetings politiques, à l'approche de l'élection présidentielle, et pour les offices religieux.

Sur le sujet de la vaccination, il suffira désormais de trois mois pour bénéficier d'une troisième dose de vaccin. Jean Castex a une nouvelle fois incité les Français à se faire vacciner ou à effectuer leur dose de rappel afin de se protéger contre la Covid-19.

Selon Jean Castex, l'immense majorité des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés : « Il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations. Nous faisons tout pour faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. La vaccination n’empêche ni d’être contaminé, ni de transmettre. Elle réduit cependant ce risque, mais surtout elle prémunit contre les formes graves, et cela reste vrai contre le variant Omicron ».

Alors que de nombreux médecins alertaient dans les colonnes du JDD ce dimanche sur les risques de contaminations à l'école et alors que des modèles de prédiction s'étaient montrés alarmistes face au variant Omicron, le gouvernement n'a donc pas fait le choix d'adopter de nouvelles mesures restrictives. Certains pays européens comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal ou le Danemark ont pris des mesures beaucoup plus strictes ces derniers jours. La France a fait le choix de mesures ciblées. Les producteurs de spectacles et les propriétaires de certains bars vont être les plus impactés suite à ces nouvelles mesures. Le prochain Conseil de défense sanitaire sera programmé le 5 janvier 2022.