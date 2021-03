© THOMAS KIENZLE / AFP

Principe de précaution

Covid-19 : le Danemark suspend par précaution le vaccin AstraZeneca après des problèmes de coagulation chez certains patients

L'Agence nationale de la santé du Danemark souligne, ce jeudi, qu'"à l'heure actuelle, on ne peut pas conclure à l'existence d'un lien entre le vaccin et les caillots sanguins" chez les patients vaccinés. L'Islande et la Norvège ont aussi annoncé ce jeudi leur décision de suspendre par précaution l'utilisation du vaccin AstraZeneca.