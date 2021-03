Covid-19 : le confinement du Dunkerquois est prolongé pour trois week-ends supplémentaires

Olivier Véran lors d'une visite dans un centre hospitlaier à Dunkerque. Le confinement est prolongé pour trois nouveaux week-ends pour limiter les contaminations.

La préfecture du Nord a annoncé ce mardi 9 mars la prolongation du confinement de trois week-ends à Dunkerque et ses alentours, dans la communauté urbaine de Dunkerque et dans la communauté de communes des Hauts-de-Flandres.

Le confinement se prolonge donc pour les week-ends des 13 et 14, du 20 et 21, et du 27 et 28 mars.

« Les premiers effets des mesures déployées depuis le 13 février, et notamment le confinement le week-end, commencent à se ressentir, avec une baisse des taux d’incidence observés ces deux dernières semaines », précise la préfecture du Nord ce mardi.

Le Pas-de-Calais et le littoral des Alpes-Maritimes sont également concernés par un confinement durant le week-end afin de limiter les contaminations à la Covid-19.