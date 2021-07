Covid-19 : la France est divisée par une triple fracture vaccinale

France

Une division entre entre Nord-Ouest et Sud-Est, entre centres urbains et périphéries, ainsi qu’entre communes riches et pauvres

Le Monde souligne que les données calculées par le géographe de la santé Emmanuel Vigneron montrent une photographie inédite de la France vaccinée contre le Covid-19, et de celle qui ne l’est pas, ou moins. A l’heure où l’Etat s’attelle à durcir les règles du passe sanitaire pour inciter le plus grand nombre à la vaccination, sur fond de reprise épidémique, plusieurs lignes de « fracture » vaccinale traversent le pays.

"Un territoire bien vacciné dans l’Ouest et le Nord, en retard dans le Sud-Est ; mieux dans les villes qu’aux périphéries ; plus fortement dans les communes aisées, moins chez les plus défavorisées… En s’appuyant sur les dernières données de l’Assurance-maladie publiées le 19 juillet, Emmanuel Vigneron, a calculé un « indice comparatif de la vaccination », à l’échelle des intercommunalités. Et ce, en écartant un biais majeur qui peut parfois constituer « l’arbre qui cache la forêt »" : l’effet de l’âge précise Le Monde.

"Cette carte, qui traduit en partie l’adhésion vaccinale des habitants, « montre que les causes sont à chercher au-delà de la santé : dans la perception de la maladie, qui est peut-être plus importante que le vécu de l’épidémie », reprend Emmanuel Vigneron. Difficile aussi de ne pas interroger cette si forte sous-vaccination du Sud-Est." « Cela illustre probablement une certaine difficulté de pénétration des discours officiels, un refus de ce qui vient de “Paris”, ou encore un sentiment antigouvernemental » explique le géographe.dans Le Monde.