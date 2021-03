Covid-19 : l'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes en France, selon les précisions d’Olivier Véran

L'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" vaccinodromes en France, selon les précisions d’Olivier Véran.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s’est exprimé sur la campagne vaccinale lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart. Les pompiers et l’armée seront davantage mobilisés et de nouveaux vaccinodromes seront accessibles. L'objectif est d'être « capable d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril », selon Olivier Véran.

L'armée et les pompiers vont déployer « au moins 35 » grands centres de vaccination contre la Covid-19 en France, a précisé ce lundi 22 mars le ministre de la Santé, Olivier Véran.

« Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi. (…) Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination - on peut les appeler « vaccinodromes » ou « mégacentres », quel que soit le nom ».

Olivier Véran a précisé ces éléments sur l’accélération de la campagne vaccinale lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Il s'agit pour les autorités de « pouvoir être capables d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français ». Olivier Véran a réaffirmé l'objectif de « 10 millions de primovaccinés à la mi-avril, et puis ensuite ça va augmenter, parce que les apports de vaccin vont augmenter ».