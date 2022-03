Covid-19 : Jean Castex annonce la fin du pass vaccinal et du masque en intérieur dès le 14 mars

Le Premier ministre français Jean Castex s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 22 février 2022.

Le Premier ministre a annoncé ce jeudi, à compter du 14 mars, la fin du port du masque partout où il était obligatoire sauf dans les transports et la suspension du pass vaccinal, lors d'une intervention au journal de 13h de TF1.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi la fin du port du masque dans la quasi-totalité des lieux où il était obligatoire et la fin du pass vaccinal au 14 mars.Face à une situation sanitaire qui « s'améliore grâce aux efforts collectifs », Jean Castex a annoncé au journal de 13h de TF1 deux mesures importantes d'assouplissement concernant l'épidémie de Covid-19.

A partir du lundi 14 mars, le port du masque ne sera donc plus obligatoire en intérieur dans tous les lieux où il l'était jusqu'alors (les entreprises, les administrations et les commerces), sauf dans les « transports collectifs de voyageurs » et les établissements de santé, a indiqué Jean Castex.

Le Premier ministre a annoncé la fin du pass vaccinal, également à partir du 14 mars.

Le pass sanitaire restera toutefois en vigueur dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les Ehpad, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants, a-t-il indiqué.

Pour aboutir à la fin du pass vaccinal, Olivier Véran avait fixé plusieurs critères ces derniers jours. :

La tendance de l'épidémie de Covid-19 est actuellement clairement à la baisse. En une semaine, le taux d'incidence a par exemple diminué de près de 30%.

Suite à ces annonces de Jean Castex ce jeudi, Marine Le Pen a accusé le gouvernement d'alléger les contraintes sanitaires à des fins électoralistes. Dans un message publié sur Twitter, Marine Le Pen reproche au gouvernement d'alléger ces mesures à quelques semaines du vote :

« L'annonce par Jean Castex de la suspension du pass vaccinal le 14 mars, moins d'un mois avant l'élection présidentielle, démontre combien imposer ce dispositif était inutile et inefficace, mais aussi politiquement cynique ».