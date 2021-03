Covid-19 : la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande que la vaccination puisse être réalisée par les infirmiers, les sages-femmes, et les pharmaciens

Vaccination

"Dans le contexte d’évolution épidémique avec une circulation du SARS-CoV-2 à un niveau toujours élevé et la diffusion rapide de nouveaux variants sur le territoire national et face à la nécessaire montée en charge de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dès lors que des approvisionnements conséquents seront effectifs et que les personnes les plus fragiles seront vaccinées, afin d’augmenter la couverture vaccinale en France" la Haute Autorité de Santé se déclare favorable à une extension des compétences en matière de vaccination contre la covid-19, des infirmiers, des sages-femmes et des pharmaciens.

La HAS explique : "dès lors que la disponibilité des vaccins permettra de vacciner plus largement, la HAS recommande que la prescription des vaccins à ARNm ou à vecteur viral soit donc également possible : "par les pharmaciens, sauf chez les femmes enceintes, et les personnes présentant un trouble de l’hémostase (les personnes sous traitement anti-coagulant n’étant pas concernés par cette limitation) ; par les sages-femmes chez la femme, en particulier la femme enceinte, et dans l’entourage de celle-ci et de son enfant.