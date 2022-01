Gabriel Attal dévoile « un plan de renforcement » des capacités de tests pour lutter contre la pandémie

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce dimanche 9 janvier sur BFMTV « un plan de renforcement de notre politique de tests » face à l'épidémie de Covid-19, à travers le déploiement de « plusieurs centaines » de centres de dépistage à proximité des centres de vaccination.

« Quasiment 10 millions de personnes » sont testées par semaine, selon les précisions de Gabriel Attal. Afin de limiter le temps d’attente pour se faire tester, les centres de tests vont donc être plus nombreux :

« On va demander l'ouverture de centres de dépistage près des centres de vaccination ».

A des moments creux de vaccination, les professionnels sur place pourront réaliser des tests.

Une autre mesure va « permettre aux pharmaciens de créer leurs centres de dépistage. On va leur donner la possibilité de recruter eux-mêmes temporairement des professionnels de santé qui viendront travailler dans leur propre petit centre de dépistage pour qu'il y ait plus de dépistages faits dans les pharmacies », selon les annonces du porte-parole du gouvernement.

Les personnes habilitées à faire des tests pourraient aussi être élargies.

6 millions d’auto-tests sont en stock dans les pharmacies, qui « en recevront 10 millions supplémentaires » la semaine prochaine, d’après les chiffres communiqués par Gabriel Attal :

« On va garantir aux 6.000 pharmacies qui ne font pas de tests antigéniques et d'autotests qu'on indemnisera les stocks qu'elles auraient commandés et qu'elles ne vendraient pas ».

Selon Gabriel Attal, « le test est un outil essentiel de maîtrise de l'épidémie ».

Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué la question du passe vaccinal. Ce dispositif devait entrer en vigueur le 15 janvier. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'en raison du retard pris dans l'examen du projet de loi, ce dispositif sera mis en oeuvre « au plus tard dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier ».