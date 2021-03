Covid-19 : feu vert en France pour le vaccin de Johnson & Johnson

La Haute Autorité de santé a approuvé, ce vendredi 12 mars, l'utilisation du vaccin contre la Covid-19 de l'entreprise Janssen, filiale de Johnson & Johnson.

Après l’autorisation de mise sur le marché européen du vaccin de Janssen développé par le laboratoire Johnson & Johnson, la Haute Autorité de Santé vient officiellement de déclarer lors d’une conférence de presse que ce vaccin présentait « une performance tout à fait satisfaisante » contre la Covid-19 :

« Nous sommes favorables à une utilisation pour les plus de 18 ans, mais aussi pour les plus de 65 ans. Il présente des avantages importants, notamment parce qu’il est monodose et peut se conserver plusieurs semaines hors du congélateur. Son efficacité reste bonne sur les variants, il présente donc un intérêt particulier dans les zones où ces souches sont prédominantes », selon les précisions de Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS.

La présidente du collège de la HAS a ajouté que ce nouveau vaccin contre la Covid-19, le 4ème à être autorisé en Europe et France, est « facile à utiliser » et donc adapté aux personnes éloignées du système de santé, notamment les personnes en précarité et les personnes handicapées.

Le vaccin de Johnson § Johnson présente l’avantage de ne nécessiter qu’une seule injection. Il peut être conservé trois mois à la température normale d’un réfrigérateur, entre 2 et 8°C. Son prix est également modéré. La firme a annoncé vouloir le vendre à prix coûtant permettant de rendre son expansion rapide.

Il s’agit d’un vaccin « à vecteur viral », tout comme celui d’AstraZeneca. Un virus rendu inoffensif (un adénovirus en l’occurrence) est utilisé pour faire parvenir aux cellules une notice génétique qui permettra au système immunitaire de bâtir ses défenses contre le virus.