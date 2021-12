© JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Crise sanitaire

Covid-19 : 182.000 faux pass sanitaires ont été recensés depuis le mois de juin, selon le ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce lundi, que 182.000 faux pass sanitaires contre la Covid-19 avaient été générés depuis la création du dispositif. Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal au début de l’année 2022. Il ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif.