Masques

Onze personnes seulement ont été testées positives pour le coronavirus après des concerts tests organisés par le gouvernement britannique à Liverpool indique la chaîne ITV.

Deux cas ont été enregistrés après qu'environ 5.000 personnes se sont rassemblées à Sefton Park pour un concert en plein air.

Le Club night Circus a accueilli The First Dance à Liverpool, où les spectateurs, devaient tous produire des tests négatifs, à l'entrée de cette boite de nuit, mais ne portaient pas de masquesi et n'avaient pas à respecter une distanciation sociale. Autota, il n'ya que 9 cas positifs parmi 6.000 clubbers qui étaient présents lors des deux soirées.

Les responsables de la santé publique de Liverpool et les scientifiques affirment que ces 3 événements n'ont provoqué aucune propagation détectable de Covid-19 dans la région.