Couvre-feu : polémique autour de la tolérance accordée aux musulmans pendant le ramadan

Des musulmans prient à la Grande mosquée de Paris, le 13 avril 2021, premier jour du ramadan.

L'information a d'abord été publiée par le journal local du Tarn, Le Journal d'Ici : les forces de l'ordre du département auraient reçu de la préfecture la consigne de ne pas verbaliser les musulmans circulant entre 19 heures et 22 heures, et à partir de 5 heures, pendant toute la durée du ramadan, qui a lieu du 13 avril au 12 mai. Et ce, malgré le couvre-feu en vigueur sur le territoire de 19 heures à 6 heures.

Le directeur de cabinet de la préfète a précisé au journal que "ces consignes encouragent les forces de l'ordre au discernement. Elles ne s'appliquent pas aux cas individuels mais uniquement aux actions menées au bénéfice des nécessiteux dans le cadre des associations ou des mosquées, dans la mesure où la situation sanitaire ne permet pas la rupture du jeûne dans les lieux de culte et autres locaux collectifs. (...) La même tolérance est déjà appliquée aux maraudes des organismes caritatifs, mais aussi à la livraison de repas à domicile par les restaurants et les sociétés spécialisées».

Face à la polémique engendrée par cet article, la préfecture du Tarn a voulu mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux : "La préfète rappelle que le couvre-feu s'applique à tous sans aucune distinction. Constatant la mauvaise compréhension des consignes données aux forces de l'ordre, la préfète leur rappelle ce jour clairement que toute personne contrevenant aux règles du couvre-feu doit faire l'objet de verbalisation", a-t-elle écrit.

Mais problème : cette consigne n'est pas un cas isolé, rapporte Le Figaro. Plusieurs responsables policiers ont confirmé au journal que cette tolérance est "officielle" et ces dérogations "nationales". Le Conseil français du culte musulman (CFCM), dans un communiqué, confirme d'ailleurs "qu'il est toléré de se rendre au lieu de culte le plus proche de son domicile pour accomplir la prière du matin" et que "cette dérogation est accordée par monsieur le ministre de l'Intérieur à la demande du CFCM."

Le ministère de l'Intérieur affirme cepandant "toutes les demandes pour dépasser le couvre-feu après 19 heures pour des motifs religieux ont été refusées".

À Lire Aussi

Millî Görüş : après la gigantesque mosquée de Strasbourg, la plus gigantesque encore école coranique d'Albertville...