Couronnement de Charles III : le carrosse royal a quitté Buckingham, la procession est en route pour l'abbaye de Westminster

Le Royaume-Uni vit un jour historique. Le roi Charles III est couronné à Londres, ce samedi 6 mai, huit mois après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, à l'âge de 96 ans. L'événement a lieu devant plus de 2 000 invités, des dizaines de milliers de spectateurs dans les rues de la capitale britannique et des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Le couronnement du roi Charles III sera l’événement mondial du week-end.

Le souverain de 74 ans et la reine, Camilla, ont quitté le palais de Buckingham à 11h20 (heure de Paris), pour une procession de deux kilomètres jusqu'à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie de couronnement, prévue à midi.

Six militants anti-monarchie ont été arrêtés à Londres avant le couronnement de Charles III. La police a arrêté "six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes" frappées du slogan "Not my King" (Pas mon roi), selon un porte-parole du groupe Republic dont des centaines de supporters étaient rassemblés à Trafalgar Square, sur le parcours de la procession.

Parmi les plus de 2 000 invités au couronnement, le prince Harry, fils de Charles III, est particulièrement attendu.

L'événement accueille aussi des dirigeants du monde entier, parmi lesquels le président français, Emmanuel Macron. Les Etats-Unis sont représentés par la Première dame, Jill Biden.

Il deviendra le 40e monarque britannique à être couronné à l’abbaye de Westminster depuis Guillaume le Conquérant en 1066. A ses côtés sera également couronnée la reine Camilla, 75 ans.