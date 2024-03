Cour suprême : victoire symbolique de Donald Trump

Favori du Super Tuesday, dans lequel quinze États votent, le candidat républicain a vu sa disqualification dans le Colorado annulée par la plus haute juridiction américaine.

Trump a remporté sa première victoire la veille du Super Tuesday. Annoncée lundi matin, la décision de la Cour suprême d'annuler la disqualification prononcée contre lui dans le Colorado et le Maine en vertu du 14e amendement de la Constitution a levé l'une des hypothèques qui pesaient sur sa campagne.

La Cour suprême est intervenue dans le processus électoral vingt-quatre ans après l'affaire Bush vs Gore, qui avait donné la présidence à George W. Bush et profondément divisé le pays. Elle a décidé à l'unanimité d'annuler la disqualification de Trump par la cour suprême du Colorado dans l'affaire Trump vs Anderson, qui invoquait le 14e amendement de la Constitution interdisant à quiconque ayant conduit ou soutenu une insurrection d'occuper une fonction fédérale.