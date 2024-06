Corée du Sud : une vingtaine de morts après l’incendie d’une usine de batteries au lithium

L'incendie s'est propagé dans une usine de batteries au lithium, appartenant au fabricant sud-coréen Aricell, ce lundi 24 juin 2024.

L’incendie d’une usine de batteries au lithium en Corée du Sud a eu lieu ce lundi 24 juin en Corée du Sud. « Environ vingt corps ont été retrouvés » sur le site, a indiqué l’agence de presse Yonhap, citant un membre de l’équipe des pompiers sur place, Kim Jin-young. Dans un premier bilan, le pompier déplorait la mort d’une personne et la disparition de vingt et une autres.

M. Kim, a également déclaré à la presse que l’incendie avait été éteint. La cause de cet embrasement reste pour le moment inconnue. L’incendie s’était déclaré dans une usine de batteries au lithium, appartenant au fabricant sud-coréen Aricell, à Hwaseong, au sud de Séoul. Des images diffusées par l’agence de presse Yonhap montrent des panaches de fumée grise s’élevant au-dessus du bâtiment de l’usine ravagé par les flammes. Selon Yonhap, le feu est parti de l'étage du bâtiment 3 de l'usine de piles, alors que 102 employés se trouvaient dans le bâtiment. Ce bâtiment abritait un stock de 35.000 piles électriques au lithium.

Yoon Suk Yeol, le président sud-coréen, a demandé aux autorités locales de « mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles pour se concentrer sur la recherche et le sauvetage des personnes », a fait savoir son bureau. Il a également prévenu les autorités qu’elles devaient « assurer la sécurité des pompiers compte tenu de la rapidité de la propagation du feu ».

Le lithium est un produit chimique hautement toxique et inflammable. Les incendies dans les usines qui l'utilisent sont difficiles à éteindre. Selon l'agence de presse Yonhap, les autorités de secours ont mobilisé 50 véhicules et 145 pompiers. Eteindre du lithium en feu ne peut pas se faire avec les méthodes classiques, c'est pourquoi les pompiers ont eu beaucoup de difficulté à maîtriser et éteindre cet incendie.